В Магнитогорске восстановлено отопление в 17 из 20 домов после гидроудара

Коммунальщики восстанавливают систему отопления и меняют лопнувшие радиаторы

В Магнитогорске тепло вернулось в 17 из 20-ти домов, пострадавших от гидроудара 9 ноября. Коммунальщики продолжают восстанавливать систему отопления, аварийные работы взяла на контроль прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства.

Силами специалистов МП треста «Теплофикация» и управляющей компании ООО УК «Пионер» были начаты работы по восстановлению целостности системы отопления и замене лопнувших в результате скачка давления радиаторов в квартирах горожан.

Также прокуратура организовала проверку по установлению причин и обстоятельств, приведших к аварии.