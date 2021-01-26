В Магнитогорске восемь пассажиров маршруток без масок получили штрафы

Полицейские продолжают проводить проверки в общественном транспорте

В Магнитогорске Челябинской области полицейские вместе с сотрудниками Роспотребнадзора продолжают проводить проверки в городском транспорте на соблюдение пассажирами и водителями масочного режима. Несмотря на многочисленные предупреждения, правоохранители продолжают составлять административные протоколы на нарушителей. Подробнее сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Ежедневно стражи порядка проверяют общественный транспорт и такси и проводят разъяснительные беседы с пассажирами, находящимися в салоне без масок. Те, кто даже после беседы отказываются надевать средство индивидуальной защиты, получают штрафы.

«22 января в ходе рейдов сотрудники полиции и управления инженерного обеспечения, транспорта и связи составили восемь протоколов на пассажиров без масок в маршрутных транспортных средствах»,— уточнили в мэрии.

Отметим, проверки проходят не только в общественном транспорте: сотрудники полиции и Роспотребнадзора проводят рейды по магазинам, развлекательным заведениям и предприятиям общепита. И, несмотря на предупреждения, санитарно-эпидемиологические меры соблюдают не все предприниматели. Подробнее о результатах проверок читайте здесь.