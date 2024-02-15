В Магнитогорске водители устроили дрифт‑арену на парковке крупного ТРК

С начала года полиция задержала порядка 40 лихачей

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За последнюю ночь сотрудники ГАИ составили девять протоколов на нарушителей, облюбовавших парковку ТРК «Континент» в Магнитогорске, где дрифтеры оттачивают свои навыки в заносах. Видеожалобу с кадрами езды выложили жители соседних домов, которым мешают громкие звуки.

Как отмечают в ГУ МВД Челябинской области, всего с начала года в районе ТРК «Континент» было пресечено 40 подобных нарушений. Многим водителям выписаны штрафы за внесение незаконных изменений в автомобиль, в том числе «ревущих» глушителей, лишенных перегородок для изоляции звука.

Напомним, что сегодня в Челябинской области на дороги выведены дополнительные экипажи ДПС. Сотрудники будут дежурить на федеральных и областных трассах, а также на улицах Челябинска.