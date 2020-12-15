В Магнитогорске владельцу кафе выписали штраф за несоблюдение ковидных мер

Полиция и Роспотребнадзор продолжают проверять предприятия общепита и развлекательные заведения.

В Магнитогорске Челябинской области продолжаются совместные рейды сотрудников полиции и Роспотребнадзора по кафе, ресторанам и развлекательным заведениям на предмет соблюдения ковидных ограничений. Несмотря на то что губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соответствующий документ ещё в ноябре, не все предприниматели его изучили и продолжают нарушать запреты. Подробнее рассказали в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

«В минувшие выходные вновь проверили, как работают заведения. Без нареканий не обошлось и в этот раз. Так, административный протокол на должностное лицо был составлен в кафе „Шаурма“, расположенном на улице Завенягина, 10/1. Заведение работало после 23:00, при этом не навынос»,— сообщили в мэрии.

Как отмечают в администрации Магнитогорска, многие предприниматели, даже получив штраф, продолжают нарушать запреты. Например, ресторан-бар Voodoo-bar получил несколько предупреждений перед тем, как суд вынес постановление о приостановлении его деятельности. Также на сегодняшний день из-за нарушения ковидных мер закрыты магазины «Продукты» и «Уральский фермер», а также мясной центр в ТЦ «Чкаловский».

Напомним, в Челябинской области заведениям общепита запрещено работать с 23:00 до 06:00, также запрещено курение кальянов и проведение массовых развлекательных мероприятий до 10 января 2021 года.