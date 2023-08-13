В Магнитогорске ветеринары вытащили из кишечника собаки булыжник

Годовалый Арни проглотил его во время игры

В Магнитогорске ветеринары вытащили из кишечника молодой немецкой овчарки булыжник. Арни очень любит играть с камнями и в какой-то момент проглотил булыжник. Собаке пришлось делать операцию, сообщили в пресс-службе ветклиники «Биовет».

Хозяева годовалого Арни заметили, что собака стала вялой, перестала играть, есть. Потом овчарку начало рвать. Тогда некогда игривого пса решили свозить на осмотр в ветклинику. Там сделали рентген кишечника, и снимок показал в нижней его части булыжник.

«Арни пришлось пройти срочную операцию по его удалению. Он хорошо перенес хирургическую процедуру, быстро вышел из наркозного сна и отправился домой облегченный. „Трофей“ врачи отдали благодарным владельцам Арни»,— рассказали в ветклинике.

Швы у Арни уже срослись, и собака вновь ведет активный образ жизни.