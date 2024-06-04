В Магнитогорске в полную силу заработал центр для детей с ментальными особенностями

Там будут развивать физические способности и бытовые навыки юных магнитогорцев

В Магнитогорске открылись все площадки учреждения социальной помощи для детей с ментальными особенностями развития «Мозаика». В нем будут помогать социализироваться и реализовываться детям с отклонениями в развитии и оказывать поддержку их родителям. Центр успел оценить глава города Сергей Бердников.

Для первых посетителей двери открыли еще в начале этого года. Тогда в «Мозаике» заработали спортивная зона с тренажерами и скалодромом, а также актовый зал. Сейчас к ним добавились кабинеты для занятий, инклюзивная мастерская и учебная кухня.

«Сегодня мы посмотрели вторую очередь, окончательно запущенную систему. Сам по себе центр, его направление работы вызывают уважение. Родители детей высоко оценивают и сам центр, и работу специалистов», — отметил Сергей Бердников.

Сейчас в центре занимается 88 детей с ментальными особенностями развития. К каждому ищут индивидуальный подход, в том числе и к родителям: проводят специальные встречи и мастер-классы с психологами.