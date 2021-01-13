В Магнитогорске в первый рабочий день 2021 года оштрафовали восьмерых пассажиров без масок

Проверки прошли не только в общественном транспорте, но и в магазинах

В Магнитогорске Челябинской области продолжаются проверки в общественном транспорте на предмет соблюдения пассажирами и водителями масочного режима. В пресс-службе мэрии сообщили о результатах проверок, проведенных перед новогодними праздниками и после них.

«В ходе рейдов 30 декабря составлено семь протоколов на пассажиров без средств индивидуальной защиты в маршрутных транспортных средствах и один протокол на жителя Магнитогорска без маски в трамвае. 11 января протоколы получили также семь пассажиров в маршрутках и один в трамвае»,— рассказали в администрации Магнитогорска.

Напомним, штраф за отсутствие маски в общественном месте — от 1000 до 30 000 рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации»). При этом, по данным мэрии, за нарушения штрафуют не только пассажиров и водителей, но и юридических лиц.

Проходят проверки и в магазинах Магнитогорска. Например, 11 января, сотрудники полиции и администрации провели разъяснительные беседы с посетителями, которые находились в ТЦ «Гостиный двор» без масок, а также с сотрудниками магазина «SPAR», которые не следили за соблюдением покупателями социальной дистанции. «Досталось» и должностному лицу магазина «Кега»: там отсутствовали антисептики. На этот раз полицейские провели разъяснительную беседу и поручили устранить нарушения. Если же при повторных проверках они вновь будут выявлены, то деятельность магазинов может быть приостановлена.

В Челябинске проверки проходили и в новогодние праздники. Как предприниматели соблюдали ковидные меры, можно узнать здесь.