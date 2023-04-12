В Магнитогорске в пасхальную ночь пустят дополнительные трамваи

На них горожане смогут после службы добраться до дома

Православные христиане отметят Пасху в этом году 16 апреля. По традиции в храмах пройдет праздничное богослужение, которое завершится глубокой ночью. Для того чтобы верующие после службы смогли добраться до своих домов, в Магнитогорске пустят дополнительные трамваи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С остановки «Старая Магнитка» посетители Кафедрального собора Вознесения Христова смогут добраться до дома на трамваях, которые будут следовать через Казачью переправу, проспект Карла Маркса, вокзал и улицу Коробова.

От Храма святителя Николая Чудотворца с остановки «Островского» отправятся четыре трамвая. Следовать транспорт будет через Южный переход, проспект Карла Маркса, вокзал, улицу Товарную.

Посетители храма Покрова Пресвятой Богородицы смогут отправиться по домам от остановки «Станичная» через вокзал, улицу Советскую и проспект Карла Маркса.

От остановки «Пос. им. Димитрова», расположенной неподалеку от храма Михаила Архангела, отправятся три трамвая через Полевую, Северный переход, микрорайон № 142.