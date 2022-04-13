В Магнитогорске в городском сквере нашли несанкционированную свалку с тоннами покрышек

Вывезти отработанные шины помогли неравнодушные жители

В Магнитогорске, на территории левобережья рядом с проспектом Пушкина, обнаружили несанкционированную свалку покрышек. Непроработанную резину в сквере складировали тоннами. Чтобы вывезти весь мусор, пришлось использовать несколько грузовых машин и подъемник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска.







Ликвидировать свалку сотрудникам местного управления экологии помогли неравнодушные жители, которые и предоставили транспорт для вывоза.

«Это все несознательность жителей. Это наша общая ответственность, каждого, кто считает, что бросать мусор повсюду — это нормально», — комментирует сотрудник управления экологии Егор Завалишин.

Виновных в появлении свалки найти не удалось. По словам магнитогорских экологов, такое скопление шин здесь образовалось впервые.