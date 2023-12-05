В Магнитогорске в 2024 году начнется строительство новой дороги к южным микрорайонам

Работы разобьют на несколько этапов

Со следующего года в Магнитогорске начнется строительство новой асфальтированной автодороги по улице Радужной, которая свяжет растущие микрорайоны в южной части города с центральным проспектом имени Карла Маркса. Одновременно рядом с транспортным объектом будет возводиться первый в Магнитогорске 50-метровый бассейн. Об этом сегодня, 5 декабря, во время прямой линии сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам горожан, которые обратились к главе региона, новая дорога помогла бы существенно сократить расстояние до поликлиники, школы, детских садов и пожарной части. Алексей Текслер согласился, что транспортное развитие южной части Магнитогорска необходимо, поскольку именно там сейчас идут основные стройки.

«За последние два года мы там много что сделали вместе с администрацией. Это и улицы Зеленый Лог, и Тевосяна, и ряд других направлений. И действительно, если смотреть в развитии, то дорога на Радужной необходима. Мы договорились с министерством дорожного хозяйства и администрацией города, что начинаем со следующего года реализацию этого проекта в несколько этапов», — сообщил губернатор.

Он добавил, что там же, рядом, будет построен 50-метровый бассейн — первый в городе.

«Так что уделим этому проекту особое внимание и обязательно эту улицу сделаем», — пообещал Алексей Текслер.