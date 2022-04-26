В Магнитогорске в 2022 году высадят 2,5 тысячи деревьев

6 тысяч кустарников появится вдоль дорог города металлургов

В Магнитогорске в 2022 году высадят около 2,5 тысячи крупномерных деревьев и около 6 тысяч кустарников. В городском собрании депутатов обсудили планы на благоустройство в предстоящем летнем сезоне и подвели итоги сезона прошедшего. Так, по данным пресс-службы депутатского корпуса, в 2021 году в городе высадили более 6 тысяч деревьев и 22 тысяч кустарников.

Зеленые насаждения в городе появляются в рамках улучшения экологической обстановки. Так, при поддержке городского металлургического комбината в 2021 году в городе появилось более тысячи саженцев ясеня, клена остролистного, липы, рябины и ели сибирской. На территории комбината высадили около полсотни деревьев и 7,3 тысячи кустарников.

Всего, по данным председателя комиссии по городскому хозяйству Дмитрия Куряева, в прошлом году в городе высадили 6 тысяч деревьев и более 22 тысяч штук кустарника, засеяно более 18 га газона. В 2022 году более 1900 деревьев мэрия планирует высадить в рамках программы с ПАО «ММК». По городской программе развития дорожного хозяйства и благоустройства будет высажено 550 саженцев крупномерных деревьев и около 6 тысяч штук кустарника, озеленение клумб.