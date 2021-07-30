В Магнитогорске установят почти тысячу новых светильников

До конца года в городе смонтируют новые линии наружного освещения на 52 объектах

В Магнитогорске начался монтаж линий наружного освещения там, где его никогда не было. К концу года свет появится на 52 городских объектах: улицах, автодорогах, поселках города и дворах. Будет протянут 41 километр проводов, установлено 730 опор, смонтировано 930 светильников, сообщает пресс-служба магнитогорской мэрии.

Работы идут там, где требуется реконструкция действующей сети или никогда не было освещения. Карта объектов составлена по обращениям жителей и районных администраций.

Электрики смонтировали на уже имеющиеся опоры светильники по улице Североморской и Липецкой в поселке Приуральском. Здесь уличного освещения не было никогда. Далее на очереди — улицы Каштановая и Ботаническая.

«Работы у нас начались на прошлой неделе и завершатся к 30 ноября. За это время нам предстоит протянуть 41 километр проводов, установить 730 опор, 930 светильников и 19 пунктов включения уличного освещения»,— рассказал начальник участка уличного освещения АО «Горэлектросеть» Юрий Токмянин.

Специалисты «Электросетей» закончили работы на пешеходных переходах — на 90 из них теперь бесперебойно работают системы наружного освещения.