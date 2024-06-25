В Магнитогорске установят почти 70 уличных камер для охраны порядка

До октября видеонаблюдение появится в 13 местах массового скопления людей

За порядком в Магнитогорске будут следить дистанционно. Мэрия ищет подрядчика, который установит 67 поворотных и стационарных камер в основных местах массового скопления людей.

Согласно техзаданию, видеонаблюдение должно появиться на площадях, в скверах и у памятников.

Камеры будут работать круглосуточно, записи будут поступать в администрацию, уточняет издание «МР‑инфо».

Цель установки камер — обеспечение общественной безопасности, антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, а также профилактика, пресечение, расследование и раскрытие преступной и иной противоправной деятельности, поддержание общественной безопасности и охраны общественного порядка на территории города.