В Магнитогорске установили памятную стелу к юбилею металлургического комбината

Сооружение из керамогранита украшает проходную на промпредприятие

В Магнитогорске 90-летний юбилей отметил промышленный гигант — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В честь юбилея градообразующего предприятия на Южном переходе появилась памятная стела. Горожане оценили внушительную конструкцию.

Стела из керамогранита высотой 6 метров и шириной — 17 появилась на Южном переходе — это крупная развязка, где вдоль улицы Зеленцова идут проходные комбината. Ранее на этом месте стоял другой монумент с надписью «Магнитогорский металлургический комбинат им. Ленина».

Теперь новую конструкцию украшает: «90 лет в металлургии. История продолжается...». Ночью стела освещается подсветкой.