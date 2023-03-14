В Магнитогорске суд обязал убрать строительный мусор из бомбоубежища

После ремонта подвал оказался захламленным

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска удовлетворил иск управляющей компании «Пионер», который обязывает местную жительницу навести порядок в подвале. Как сообщили в пресс-службе инстанции, подвальное помещение в одном из домов на улице Маяковского является бомбоубежищем. Все началось с того, что прошлым летом жители подъезда, где находится этот подвал, пожаловались в «управляйку» на сильный шум.

«При осмотре выявлено, что собственник Екатерина К., занимающая часть подвального помещения, производит ремонтные работы. Строительный мусор, а также двери и рамы собственник складирует в местах общего пользования. Екатерине К. было направлено уведомление о предоставлении документов на производимую перепланировку», — сообщили в райсуде.

В конце августа от женщины потребовали до 10 сентября 2022 года произвести уборку, но до сих пор мусор оставался в подвале. Тогда управляющая компания решила обратиться в суд, хотя ответчик не отрицала, что строительные отходы остались после ее ремонта, да и провести уборку она была не против. Тем не менее каких-то активных действий в этом плане от нее не последовало, поэтому дело приняло юридический оборот.

«Екатерина К. обязана освободить подвальное помещение подъезда № 10 многоквартирного жилого дома по улице Маяковского в Магнитогорске от строительного мусора в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу. Также в пользу ООО УК „Пионер“ взысканы расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 рублей», — резюмировали в инстанции.

Решение уже вступило в законную силу. Кстати, пару лет назад журналисты медиахолдинга «Первый областной» побывали в настоящем бомбоубежище в Миассе, который предназначен для организации работы руководства города в случае чрезвычайной ситуации. В помещении установлены узел связи, генератор, вентиляционная и канализационная системы.