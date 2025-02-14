В Магнитогорске строят две дороги от новых микрорайонов к центру

Летом 2025 года их обещают запустить

В Магнитогорске строят две четырехполосные дороги, которые свяжут новые микрорайоны с основной городской инфраструктурой. В мэрии их уже называют магистральными. Для чего новым дорогам усиленное бетонное основание, рассказали в администрации города.

Все дело в том, что в Магнитогорске активно заселяются микрорайоны с частными застройками, так называемые поселки. Два крупных поселка в южной части города и соединят будущие магистрали. Ранее проект строительства новых дорог показал глава города Сергей Бердников губернатору Алексею Текслеру. Мэр пояснил, что в часы пик на имеющихся дорогах плотный трафик, а жители поселков имеют уже несколько автомобилей в семье и возят своих детей в школы и на другие занятия. Поэтому новые дороги продуманы таким образом, чтобы разгрузить имеющиеся магистрали и связать основные объекты социальной инфраструктуры с поселками Звездным и Молодежным. Так, на улице Радужной пока пустырь, но уже летом микрорайоны свяжет новая четырехполоска.

«Данная дорога строится в соответствии с развитием жилой инфраструктуры южных районов. Здесь активно строится поселок Молодежный, строится жилье в южной части города, также предусмотрено строительство ФОКа с бассейном», — рассказал начальник дорожного отдела МКУ «УКС» Виталий Тараненко.

Он пояснил, что здесь предусмотрено усиленное бетонное основание, уложенный в три слоя асфальтобетон. Будут тротуары для пешеходов и остановочные комплексы. Вторая дорога — продолжение автомобильной дороги по улице 50-летия Магнитки, она свяжет шоссе Западное вдоль поселка Звездного. Параллельно устроят велодорожку.

На стройке задействованы 30 единиц техники: самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры. Зима дорожным рабочим не помеха.