В Магнитогорске стрелок из добровольческого батальона получил медаль «За отвагу»

Вячеслав Леонтьев проявил мужество в ходе боев на территории ДНР и ЛНР

Указом президента Владимира Путина магнитогорец Вячеслав Леонтьев удостоен государственной награды — медали «За отвагу». Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, южноуралец в присутствии своих родных получил награду из рук главы города Сергея Бердникова. Вячеслав проявил мужество и отвагу в ходе специальной военной операции, во время боев на территории Донбасса.

Вячеслав Леонтьев служил старшим стрелком штурмовой роты 4-го добровольческого батальона «БАРС». Сейчас обладатель медали помогает собирать и формировать гуманитарную помощь, а позже вновь собирается отправиться в зону спецоперации. Сам мужчина рассказывает, что без сомнений решил встать на защиту своей родины, когда стране начала угрожать опасность. Он и его семья всегда были патриотами России.

«Передавая медаль, градоначальник поблагодарил бойца за службу и отметил, что он является примером храбрости и истинного служения Отечеству», — отметили в мэрии.

Южноуральцы вносят большой вклад в общее дело, о чем можно судить по полученным ими наградам. В начале апреля студентка из ЮУрГУ Елизавета Попова получила медаль «За боевые заслуги» и благодарность президента: девушка проявила отвагу, когда спасала тяжелораненых военных в зоне СВО.

Недавно ИА «Первое областное» рассказало историю о боксере, который девять месяцев провел в зоне спецоперации, а после ранения стал бороться за первое место в турнире «Кубок Танкограда». Также наше информагентство знакомило своих читателей с заместителем командира батальона из Чебаркуля, который получил звезду Героя России за то, что участвовал в освобождении семи населенных пунктов подряд.