В Магнитогорске стартует прием проектов благоустройства от жителей

Лучшие из них реализуют в 2024 году

В Магнитогорске 3 октября начнут принимать проекты жителей по благоустройству территорий. Эти решения в рамках программы «Инициативное бюджетирование» могут воплотить уже в следующем году. Всего за три года по программе обновили более 130 территорий, рассказали в пресс-службе городской администрации.

«Программа дает возможность горожанам разработать проект, определить, каким будет, например, размер парковочного кармана или какие тренажеры будут стоять в спортивном кластере», — пояснили в пресс-службе мэрии.

По проектам жителей ранее уже обновили сквер Железнодорожников. В поселках на Левом берегу появляются большие кластеры с детскими и спортивными площадками. Сейчас реконструируют Привокзальную площадь.

«Жители не только выбирают территории, они полностью погружены в процесс реализации и могут лично контролировать ход работ, вносить свои предложения и корректировки», — отметил глава города Сергей Бердников.

Прием проектов от магнитогорцев продлится до 1 ноября.

Куда подавать заявку на участие и на какие работы можно получить деньги — в отдельном материале «Первого областного».