В Магнитогорске стартовала международная конференция имени священномученика

Петровские чтения посвятили духовно‑нравственному развитию молодежи

В Магнитогорске во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе состоялось торжественное открытие Х Международной научно-практической конференции «Петровские образовательные чтения». Мероприятие стало площадкой, на которой объединили усилия церкви и общественных институтов в области образования. Конференцию посетили около 500 человек, сообщили в пресс-службе Магнитогорской епархии.

Конференция носит имя священномученика Петра Крутицкого, который на протяжении 12 лет возглавлял Русскую православную церковь, а затем провел много лет в тюрьмах и в 1937 году был расстрелян за свою веру.

Петровские образовательные чтения пройдут с 10 по 18 октября. В программе запланировано 37 мероприятий, лекций, мастер-классов, дискуссий. В епархии анонсировали подписание соглашений о сотрудничестве епархий Челябинской митрополии с Оренбургским войсковым казачьим обществом.

На открытии конференции выступили заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин и глава Магнитогорска Сергей Бердников.

«Сегодня мы как никогда остро чувствуем духовно-нравственные ценности, уроки истории великой России, строим на них наше будущее, принимая ответственность за страну, за народ и наших детей. И святитель Петр Крутицкий является ярким примером преданности, стойкости и духовной силы нашего народа, духовного наследия, которое и стало основанием для проведения форума и строительства духовно-просветительского центра в городе Магнитогорске», — сказал Анатолий Векшин.