В Магнитогорске спасли женщину с метастазами в сердце

Хирурги облегчили ее состояние и помогли поставить точный диагноз

В торакальном отделении первой городской больницы Магнитогорска провели уникальную операцию пациентке с метастазами в сердце. С помощью современной эндоскопической методики врачи не только облегчили ее состояние, но и установили точный диагноз, что позволит онкологам назначить правильное лечение, сообщает пресс-служба клиники.

Пациентка поступила в отделение в экстренном состоянии с признаками экссудативного плеврита и перикардита. Жидкость в плевральной полости и в полости перикарда сдавливала легкое и сердце, создавая угрозу для жизни. Сложность заключалась в том, что причина состояния была неясна: у женщины 18 лет назад была операция по поводу рака молочной железы, а метастазы в сердце встречаются крайне редко.

Заведующий торакальным отделением Павел Морозов через небольшие проколы удалил около двух литров жидкости из сердечной сумки и провел эндоскопическое исследование полости перикарда.

«Данная операция была проведена в нашем отделении впервые. Она технически несложна, но обладает высокой информативностью и отличным лечебным эффектом», — отметил Павел Морозов.

Хирург взял образцы ткани для биопсии, которые подтвердили диагноз — метастатическое поражение перикарда и плевры. После удаления жидкости работа сердца и легкого пациентки улучшилась. Полученный диагноз позволит онкологам назначить целевое лечение, которое продлит жизнь женщины и улучшит ее качество.