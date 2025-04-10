В Магнитогорске спасли кота с огромной опухолью на носу

Ветеринары ищут новый дом для пушистого пациента

В Магнитогорске прооперировали кота, который бродил по улицам Межозерного с огромной опухолью на носу. Котик уже идет на поправку и готов переехать в семью, где о нем будут заботиться.

«Бездомного котика Кешу привезли из Межозерного, на его носу красовалась опухоль. Под общим наркозом была проведена операция по удалению новообразования и пересадке кожи. Сегодня Кеше сняли швы, и теперь ему некуда идти», — рассказали в ветклинике на улице Сталеваров.

По словам персонала ветклиники, Кеша чудесный и разговорчивый. Возвращаться на улицу ему нельзя. Тем более что лечение, вероятно, придется продолжить.

После операции кусочек опухоли отправили на гистологию. Она покажет, нет ли у котика онкологии.