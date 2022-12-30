В Магнитогорске спасатели поздравили с Новым годом подросшего Ваню Фокина

Четыре года назад мальчик выжил при взрыве газа в многоэтажке

Сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона поздравили с наступающим Новым годом семью Вани Фокина. Об этом в сообществе «МЧС Магнитогорска» рассказали сами спасатели.

Четыре года назад, ранним утром 31 декабря, в Магнитогорске обрушился целый подъезд высотного дома — взорвался бытовой газ. Под завалами оказались десятки людей, в том числе девятимесячный Ваня Фокин. Когда спасатели уже не надеялись найти под завалами кого-то живого, из-под бетонных блоков достали напуганного и замерзшего малыша.

Ваня провел под завалами при морозе −27 градусов более 35 часов и выжил.

«Это событие отложило неизгладимый отпечаток в сердцах наших сотрудников и никогда не забудется. Оно напоминает нам о важности нашей работы и людях, которых мы спасли, которые вернулись домой к своим семьям и близким»,

— говорит начальник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Александрович Лебедев.

С тех пор спасатели поздравляют мальчика и его семью каждый год. В этом году Ванюше и его брату подарили игрушечные машинки и конструкторы «Лего».