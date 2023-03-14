Вчера у женщины стало отказывать сердце. Она вызвала скорую. Прямо на месте реаниматологи стабилизировали работу сердечной мышцы, но пациентка нуждалась в госпитализации. Передвигаться самостоятельно она не могла, поэтому пришлось вызвать сотрудников Магнитогорского отряда ПСС и пожарной охраны.
«При помощи трех комплектов мягких носилок шесть человек транспортировали женщину из квартиры со второго этажа к медицинскому автомобилю», — рассказывают в пресс-службе.
Позже это же им пришлось повторить в больнице: женщину выгрузили из скорой и отнесли в приемный покой.