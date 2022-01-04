В Магнитогорске создают робота для удаленной УЗИ-диагностики

Разработкой занимаются ученые МГТУ и производственного объединения «Андроидная техника»

В Магнитогорске создают робота, который сможет удаленно обрабатывать исследование УЗИ-датчика. Над коллоборативным роботом работают студенты и ученые Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова и НПО «Андроидная техника». Кобот, так назвал его ректор вуза Михаил Чукин, должен в автономном режиме давать описание УЗИ-диагностики. Подробнее об этом он рассказал, подводя итоги Года науки и технологий.

В 2021 году на базе вуза открыли научно-исследовательскую лабораторию перспективных электроприводов робототехнических и индустриальных комплексов «AEDrives». Здесь совместно с НПО «Андроидная техника» проходит тестирование и исследование новых для России электродвигателей. На базе лаборатории идет работа по созданию новейшего робота.

«Группа ученых университета разрабатывает коллаборативного робота для проведения УЗИ-диагностики. Задача наших специалистов — создать программное обеспечение для обработки изображения, полученного с УЗИ-датчика. Основная цель проекта заключается в том, чтобы кобот мог работать в автономном режиме и давать результат с описанием УЗИ-диагностики», — рассказывает Михаил Чукин.

Он отметил, что разрабатывается технология, которая позволит выполнять ультразвуковое исследование удаленно, то есть описание УЗИ-изображения возможно будет провести независимо от места нахождения объекта диагностики.