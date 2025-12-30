В Магнитогорске совершат панихиду по погибшим при взрыве газа в доме в 2018 году

ЧП унесло жизни 39 человек

В среду, 31 декабря, в магнитогорском кафедральном соборе Вознесения Христова совершат панихиду по погибшим при взрыве газа в многоэтажке в 2018 году, сообщили в Магнитогорской епархии. Тогда жертвами ЧП стали 39 человек.

«Панихида будет совершена после Божественной литургии. Начало в 10:00», — уточнили в епархии.

Вечером того же дня в соборе во время вечернего богослужения прочитают акафист Пресвятой Богородице перед иконой, которая сохранилась на стене одной из квартир, пострадавших при взрыве.

Трагедия произошла в шесть часов утра 31 декабря в доме № 164 по проспекту Карла Маркса. Предположительно, в одной из квартир взорвался бытовой газ. В результате произошло частичное обрушение дома. Погибли 39 человек.

Спасательная операция продолжалась несколько дней подряд. 1 января произошло настоящее новогоднее чудо: под завалами был найден живым 10-месячный Ваня Фокин — и это после обрушения и нахождения на морозе около 35 часов.

Пострадавшие подъезды были демонтированы. На их месте открыли сквер с кленовой аллеей.