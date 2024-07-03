В Магнитогорске собирают ударные дроны высокой точности и системы РЭБ, от которых невозможно скрыться вражеским «птичкам». Следующая партия гумпомощи отправиться с разработками южноуральских парней, сообщает Народный фронт.
«Когда началась СВО, в Магнитогорске парни, разбирающиеся в технике, открыли цех по сбору дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Все это время они разрабатывают, дорабатывают и улучшают свою продукцию. В итоге их дроны ничем не уступают вражеским аналогам, только стоят на порядок дешевле. А системы РЭБ сконструированы таким образом, что на какой бы частоте не летал противник, антенны ловят, „гасят“ и садят его технику», — отмечают в Народном фронте.
Также магнитогорцы имеют возможность собирать коптеры и РЭБ по спецзаказу с учетом задач, которые они должны выполнять.
Челябинское отделение Народного фронта формирует очередную партию гуманитарной помощи, в которую обязательно войдут разработки мастеров из Магнитогорска.
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