В Магнитогорске собирают ударные дроны высокой точности

Их отправляют южноуральским бойцам в зону СВО

В Магнитогорске собирают ударные дроны высокой точности и системы РЭБ, от которых невозможно скрыться вражеским «птичкам». Следующая партия гумпомощи отправиться с разработками южноуральских парней, сообщает Народный фронт.



«Когда началась СВО, в Магнитогорске парни, разбирающиеся в технике, открыли цех по сбору дронов и систем радиоэлектронной борьбы. Все это время они разрабатывают, дорабатывают и улучшают свою продукцию. В итоге их дроны ничем не уступают вражеским аналогам, только стоят на порядок дешевле. А системы РЭБ сконструированы таким образом, что на какой бы частоте не летал противник, антенны ловят, „гасят“ и садят его технику», — отмечают в Народном фронте.

Также магнитогорцы имеют возможность собирать коптеры и РЭБ по спецзаказу с учетом задач, которые они должны выполнять.



Челябинское отделение Народного фронта формирует очередную партию гуманитарной помощи, в которую обязательно войдут разработки мастеров из Магнитогорска.