В Магнитогорске со дна озера подняли три трактора

Техника затонула в начале января при подготовке дрифт-трассы

В Магнитогорске со дна озера Мартыши подняли три трактора, которые затонули еще 5 января во время подготовки трассы для дрифта. Достать технику удалось после нескольких попыток, передают наши коллеги из издания «Верстов.Инфо».

Для вызволения тракторов были задействованы 30-тонный бульдозер, 25-тонный экскаватор и группа людей. Начать решили с самой тяжелой техники, но после трех дней усердной работы трактор оставался на дне озера. Лишь после смены стратегии его удалось вытащить на берег. В последующие дни специалисты достали оставшуюся технику.

Основные сложности возникали из-за тонкого льда: как только трактор вытаскивали, он снова проваливался под лед.