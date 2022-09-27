В Магнитогорске снизили налоги и арендную плату для IT‑компаний

За введение льгот проголосовали городские депутаты

В Магнитогорске на 50% снизили размер земельного налога и вдвое снизили плату за аренду помещений для телекоммуникационных компаний. Соответствующие решения утвердили во вторник, 27 сентября, городские депутаты, сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе Магнитогорского городского собрания.



Пакет решений в поддержку IT-отрасли предложила на рассмотрение депутатам администрация города.



Для организаций, осуществляющих основную деятельность в сфере телекоммуникаций, снижена сумма земельного налога на 50% в отношении участков, занятых объектами обработки данных.



По данным мэрии, налоговой льготой смогут воспользоваться две компании, зарегистрированные в Магнитогорске. Льгота предоставляется на три года.



Также депутаты утвердили понижающий коэффициент социальной значимости 0,75 на аренду помещений в целях размещения объектов связи и центров обработки данных. Ожидается, что это позволит снизить размер существующей арендной платы в два раза.



В пресс-службе собрания депутатов уточнили, что решения в поддержку IT-компаний приняты во исполнение указа президента РФ «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».