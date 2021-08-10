В Магнитогорске школы и детские сады проверят на готовность к новому учебному году

До 20 августа межведомственная комиссия проинспектирует 181 образовательное учреждение

Накануне, 9 августа, в Магнитогорске стартовала приемка образовательных учреждений. До 20 августа межведомственная комиссия, в составе которой сотрудники ГИБДД, Роспотребнадзора, управления администрации города и работники народного образования, должна проверить все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования на готовность к новому 2021-2022 учебному году, сообщают в пресс-службе администрации Магнитогорска.

«Каждая организация инспектируют городские образовательные учреждения в рамках своих полномочий. К примеру, сотрудники Госавтоинспекции проверяют школы на соответствие требованиям методических рекомендаций и укомплектование кабинетов по безопасности дорожного движения, уголков ПДД, схем безопасного подхода к школе, паспортов дорожной безопасности и всю нормативную документацию. Особое внимание уделяется проведению разъяснительной работы с детьми о необходимости использования световозвращающих элементов, а также с родителями о важности использования средств по перевозке несовершеннолетних»,— отмечают в мэрии.

Первым объектом, который проверили в этом году, стала школа МОУ «СОШ № 5 с углубленным изучением математики». Директор учреждения Наталья Никифорова рассказала, что на сегодняшний день работы проведены практически во всех помещениях школы.

«Мы провели текущий ремонт, генеральную уборку, приобрели учебники, новую технику и технологическое оборудование. Заменили полы в двух классах, подремонтировали крышу здания. Также надеемся успеть отремонтировать крыльцо до сентября»,— уточнила Наталья Никифорова.

Кроме того, по ее словам, в школе активно ведется работа по усилению мер безопасности и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Все замечания, выявленные межведомственной комиссией, директора учреждений должны устранить до 20 августа.

Всего в этом году проверят 181 образовательное учреждение Магнитогорска.