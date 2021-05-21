В Магнитогорске семейную реликвию выбросили на помойку

Портрет бабы Ксени после появления объявлений в сети захотели забрать десятки горожан

В Магнитогорске бурное обсуждение получила картина «Баба Ксеня», которую вынесли на контейнерную площадку в одном из жилых кварталов. Неравнодушные жители подобрали портрет и нашли потомков художника. В скором времени произведение живописи отправится к автору, а в городских социальных сетях обсуждают судьбу полотна и ее персонаж.

20 мая в городском паблике Магнитогорска появилось объявление о найденной картине и описание.

«Данная картина была найдена на улице в районе „Гостиного двора“. Может, есть тут родственники нижеупомянутых, желающие ее забрать», — гласило объявление.

На обороте картины было написано: «Баба Ксеня» Ксения Григорьевна Вешкина урожд. Гурова. 1900 г. с. Великопетровка Челябинской губернии. Писано внуком Литвиновым Андреем Гавриловичем для передачи потомкам по женской линии. Дочь Литвинова Мария Александровна, правнучка Раскопова Дарья Владимировна, внучка Панфилова Любовь Семёновна».

На картине изображена задумчивая пожилая женщина в платке, в усталой позе, свесившая руки на коленях. Потрет написан в темных, немного мрачных тонах.

«Усталость, задумчивость, изработанные руки. Все передано внуком в этой картине. Как же она оказалось ненужной, а?»— сетовали магнитогорцы в интернете.

Сразу нашлись желающие забрать картину себе или передать ее в музей. Среди заинтересовавшихся были и жители Великопетровки Карталинского района.

Авторы поста Денис и Валерия рассказали нашему информагентству, что решили не заносить в квартиру картину, но спрятали ее в надежном месте в своем подъезде. После публикации объявления в паблике нашлись желающие забрать произведение живописи.

«Выложили пост, буквально на следующий же день отыскались многочисленные родственники, некоторые написали из разных городов. Около пяти музеев по области предложили принять картину. Затем на нас вышел сын художника. Планируем на следующей неделе ее передать. Оказалось, что на мусорную площадку картину вынесла родственница художника», — рассказала нашедшая картину пара.

Неравнодушные магнитогорцы поведали, что сын художника сам их нашел и рассказал историю «Бабы Ксени». На портрете художник изобразил свою бабушку, картине уже 46 лет. Предполагалось, что портрет будет передаваться по женской линии, но по каким-то причинам одна из родственниц художника решила избавиться от него. Сам автор сейчас живет в Нижневартовске, ему 73 года, продолжительное время он работал в магнитогорском театре «Буратино». «Баба Ксеня» уедет к своему автору в Нижневартовск, пообещал сын художника.