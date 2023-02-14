В Магнитогорске с обвиняемого в браконьерстве рыбака требуют возместить ущерб

Мужчина с помощью сетей выловил из воды более 40 рыб

Прокуратура добивается взыскания ущерба с магнитогорца, обвиняемого в незаконной добыче рыбы. Как сообщили в надзорном ведомстве региона, речь идет о событиях, произошедших в мае прошлого года. Тогда рыбак с помощью запрещенного орудия лова, а именно сетей, выловил из реки Урал 12 экземпляров плотвы и 30 экземпляров окуня. Нарушитель добыл плотву на сумму в 6 тысяч рублей, а окуней — на 15 тысяч.

«В результате преступных действий гражданина водным биологическим ресурсам Российской Федерации в лице „Нижнеобского территориального управления“ Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму 21 тысяча рублей», — сообщили в областной прокуратуре.

Теперь точку в вопросе взыскания ущерба должен поставить суд, куда уже с соответствующим иском обратился прокурор. Что касается уголовного расследования по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», то дело сейчас рассматривает мировой судья судебного участка № 2 Орджоникидзевского района.

Отметим, что в прошлом году судили его «коллегу», который в одну из ночей вылавливал из Урала окуней, плотву, судака и леща (всего 75 рыб), причем в период нереста. Тогда ущерб от незаконного вылова составил 116 тысяч рублей. Еще один рыбак попался на ловле лососевых из вид «сиг» на озере Большой Кисегач. Также Рыбоохрана замечала нарушителей и на озере Иткуль, где браконьеры успели скрыться с места, но их личности в итоге установили.