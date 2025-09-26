В Магнитогорске рентгенхирурги спасли 101‑летнюю пациентку от ампутации ноги

Во время вмешательства бабушка находилась в сознании

В АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Магнитогорска рентгенэндоваскулярные хирурги провели успешную малоинвазивную операцию 101‑летней пациентке, сообщает пресс-служба клиники.

Жительница 1924 года рождения была доставлена по экстренным показаниям с сильной болью в правой ноге. МСКТ выявила выраженное поражение артерий нижней конечности. Из-за высокой степени ишемии пациентке грозила ампутация, однако с учетом преклонного возраста и диабета 2‑го типа риск открытой операции считался крайне высоким.

Консилиум принял решение восстановить проходимость сосудов малоинвазивным способом. Операционная бригада под руководством врача по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения Ивана Мамыкина успешно выполнила вмешательство: сначала восстановили кровоток в берцовой артерии, затем провели ангиопластику подколенной и бедренных артерий. Процедура заняла около 30 минут, пациентка находилась в сознании; после восстановления проходимости боль значительно уменьшилась.

Операция проходила в зале, оснащенном ангиографической системой Artis zee floor (Siemens Healthineers), приобретенной ПАО «ММК» в рамках программы модернизации АНО «ЦКМСЧ» и введенной в эксплуатацию весной этого года.

После вмешательства пациентку перевели в обычную палату. Несколько дней она проведет под наблюдением специалистов.