Жители правобережной части Орджоникидзевского района Магнитогорска скоро будут получать более качественную питьевую воду. В городе ремонтируется Янгельский магистральный водовод. Об этом сообщили в городской администрации.
Общая протяженность водопроводных труб составляет 17 км, и приводить их в порядок начали еще в 2020 году. Янгельскому водоводу уже больше 50 лет, процент износа высокий.
«Сейчас используются более современные трубы, которые имеют не только внешнюю усиленную изоляцию, но и внутреннее цементно-песчаное покрытие, защищающее от коррозии. Поэтому до потребителя будет доходить более качественная чистая вода. Завод-изготовитель дает гарантию на трубы 50 лет», — пояснил начальник ремонтно-строительного цеха треста «Водоканал» Никита Черенков.
На время ремонта водоснабжение местных жителей происходит по резервной схеме, так что неудобств горожане не испытают.
Всего в 2023 году планируют заменить 1 км труб; к середине апреля отремонтируют половину участка.