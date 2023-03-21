В Магнитогорске ремонтируют магистральный водовод, который был построен более полувека назад

На время работ местные жители получают воду по резервной схеме

Жители правобережной части Орджоникидзевского района Магнитогорска скоро будут получать более качественную питьевую воду. В городе ремонтируется Янгельский магистральный водовод. Об этом сообщили в городской администрации.



Общая протяженность водопроводных труб составляет 17 км, и приводить их в порядок начали еще в 2020 году. Янгельскому водоводу уже больше 50 лет, процент износа высокий.

«Сейчас используются более современные трубы, которые имеют не только внешнюю усиленную изоляцию, но и внутреннее цементно-песчаное покрытие, защищающее от коррозии. Поэтому до потребителя будет доходить более качественная чистая вода. Завод-изготовитель дает гарантию на трубы 50 лет», — пояснил начальник ремонтно-строительного цеха треста «Водоканал» Никита Черенков.

На время ремонта водоснабжение местных жителей происходит по резервной схеме, так что неудобств горожане не испытают.

Всего в 2023 году планируют заменить 1 км труб; к середине апреля отремонтируют половину участка.