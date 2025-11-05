В Магнитогорске рекламу поверки счетчиков замаскировали под уведомление

Антимонопольная служба признала ее незаконной

Региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало ненадлежащей рекламу услуг по поверке счетчиков воды, которая распространялась в Магнитогорске под видом официального уведомления. Поводом для проверки стало обращение Магнитогорского городского Собрания депутатов, сообщают в пресс-службе ведомства.

Речь идет о листовках, которые жители многоквартирных домов получали вместе с почтой. Документ был оформлен как «Уведомление о поверке счетчика воды» и содержал элементы, привычные для квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг: штрих-код, штамп «Извещение за ИЮЛЬ 2025 г.», а также ссылки на нормативные акты.

Как установило УФАС, компания «Метрологическая служба», чьи услуги рекламировались в листовках, не указала свою организационно-правовую форму. Это, по мнению ведомства, могло создать у жителей ложное впечатление, что они имеют дело с уполномоченным сервисом от управляющей компании или муниципального центра ЖКХ.

«Форма изготовления рекламы в виде уведомления, наличие в ней реквизитов ассоциируется с государственной или муниципальной структурой, что вводит в заблуждение потребителя», — отметили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Служба выдала рекламораспространителю предписание о прекращении распространения подобных объявлений. В отношении нарушителя будет возбуждено дело об административном правонарушении.