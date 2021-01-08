В Магнитогорске ребенок упал с канатной дороги

Инцидент произошел накануне в городском экопарке

Ребенок пострадал в экопарке Магнитогорска. В четверг, 7 января, мальчик упал с тарзанки. Об инциденте накануне сообщили очевидцы. По словам свидетелей, мальчик возраста около десяти лет упал на горку.



«По травмам неизвестно, родители на руках унесли. Должен был катиться мой ребенок, но в последний момент побоялся, сел и решил пропустить этого мальчишку. А потом мы все увидели, как он упал с высоты прямо на горку»,— сообщили в соцсетях жители Магнитогорска.

В администрации города «Первому областному» информационному агентству рассказали, что знают о произошедшей ситуации и держат ее на контроле. Также представители мэрии Магнитогорска сообщили, что канатная дорога прошла всю необходимую сертификацию.

«Канатная дорога находится в исправном состоянии, никаких повреждений не имеет. Причиной несчастного случая стал человеческий фактор. Мальчика сразу доставили в больницу, где в ходе осмотра не было выявлено переломов и иных травм, угрожающих жизни ребенка. На сегодняшний день ребенок находится под наблюдением врачей»,— сообщил директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Иванов.

Между тем, по данным собственного источника ИА «Первое областное», здоровью пострадавшего мальчика ничего не угрожает. Однако в пресс-службе прокуратуры Челябинской области сообщают, что надзорный орган начал проверку по факту травмирования ребенка. Прокуратура проведет проверку законодательства при предоставлении развлекательных услуг и даст уголовно-правовую оценку действиям сотрудников экологического парка.