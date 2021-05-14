В Магнитогорске разработали аудиогид для самостоятельной экскурсии по городу

Жителей и гостей будет сопровождать голос мужчины, вернувшегося в родной город после долгого отсутствия

В Магнитогорске команда профессиональных актеров разработала аудиогид для самостоятельной экскурсии по городу. Он доступен для каждого желающего.

«На маршруте нет объектов, работающих в определенные часы, поэтому можно совершить познавательную прогулку в любое удобное время. Авторы рекомендуют начать ранним вечером, так как в это время, на закате, город особенно красив», — поясняет пресс-служба администрации города.

Жителей и гостей будет сопровождать голос мужчины, вернувшегося в родной город после долгого отсутствия. По пути от Привокзальной площади до монумента «Тыл-Фронту» слушатели познакомятся со знаменитым сталеваром, оперной дивой театра оперы и балета и с первым домом Магнитогорска. В ходе экскурсии расскажут о малоизвестных исторических фактах и о знаменитых соотечественниках.

Примерная продолжительность прогулки — 1 час 45 минут. Скачать аудиогид можно на туристическом портале Магнитогорска.