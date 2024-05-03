В Магнитогорске растянут самую длинную георгиевскую ленту страны

Организаторы акции намерены поставить рекорд России

В День Победы, 9 мая, в магнитогорском парке «Притяжение» хотят поставить рекорд России, растянув самую длинную георгиевскую ленту страны. Об этом сообщают организаторы акции на официальной странице парка.

«Чтобы установить рекорд, нужны волонтеры, неравнодушные жители. Давайте вместе растянем 600-метровый символ Победы на живописных просторах „Притяжения“», — обращаются к землякам организаторы.

Подать заявку на участие в акции можно по этой ссылке. Участников просят собраться 9 мая с 14:30 до 15:00 у входа в Информационный центр парка.

Ранее на улицу Кирова в Челябинске вышли волонтеры с «букетами» георгиевских ленточек в руках. За один день они раздали жителям и гостям города около 10 тысяч лент.