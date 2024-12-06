В Магнитогорске расторгли договор с поставщиком молока в школы

Компания поставляла в учебные заведения прокисший напиток

Компания «Горторг», которая занимается закупкой школьного молока в Магнитогорске, досрочно расторгла договор с поставщиком из Челябинска, который привозил в школы прокисший напиток, сообщает пресс-служба «Горторга».

Этой осенью компания «ДиалогПлюс» из Челябинска выиграла аукцион на поставку молока в школы и начала завозить молоко из Оренбуржья под торговой маркой «Летний луг».

Но уже в октябре стали поступать жалобы, что в отдельных пакетах приходит прокисшее молоко. Внешних признаков повреждения упаковки у таких пакетов не было, однако пить содержимое было нельзя. В ноябре количество жалоб выросло.



«По каждому факту обнаружения некачественного товара поставщику направлялись письменные требования о неукоснительном исполнении условий договора поставки. Также мы предложили заменить производителя молока. Поставщик ООО „ДиалогПлюс“ требования не выполнил, поэтому принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора и привлечении поставщика к ответственности с выставлением штрафных санкций», — рассказали в «Горторге».

Напомним, сегодня все школы России бесплатно раздают молоко в индивидуальной упаковке ученикам начальных классов. Тем, кому досталось прокисшее молоко, в Магнитогорске его меняли на свежее.

Сегодня школы Магнитогорска получают напиток от нового поставщика из Нижегородской области. Нареканий по поводу его качества не было.