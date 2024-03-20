В Магнитогорске расклейщиков объявлений оштрафовали на 60 тысяч

Компании возместили затраты на очистку фонарных столбов

В Магнитогорске оштрафовали две компании за расклеивание объявлений в неположенных местах. Иски в суд подали компании АО «Горэлектросеть» и МКУ «УКС», сообщает администрация города.

Суд принял решение взыскать с центра помощи «Движение» более 50 тысяч, с организации «Рабочий дом» — 12 тысяч рублей.

В мэрии напомнили, что клеить объявления можно только на специальных стендах, рекламных конструкциях и афишных тумбах.

Напомним, в прошлом году в Челябинской области ввели штрафы до 100 тысяч рублей за объявления в неположенных местах — соответствующие поправки были внесены в закон об административных правонарушениях. Также в Челябинске борьбу с незаконной рекламой организуют с помощью автообзвона: номер телефона по объявлениям будут набирать каждые 15 минут.