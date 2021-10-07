В Магнитогорске пройдут первые соревнования по городошному спорту

В городе открылась большая спортивная площадка

В экологическом парке Магнитогорска построили спортивную площадку для игры в городки. Теперь в городе готовятся к масштабным соревнованиям. Об этом руководство парка доложило главе города во время визита Сергея Бердникова на новый объект. В пресс-службе магнитогорской мэрии пояснили, что многофункциональная спортивная площадка для различных видов спорта появилась в городе по личной инициативе губернатора Алексея Текслера.

Площадка, которая была построена за лето, состоит из шести дорожек для игры в городки, также есть зона для игры в мини-футбол, волейбол, бадминтон.

«Игра в городки — это древнерусская игра. Поступило предложение создать площадку для игры в городки. Глава города Сергей Бердников поддержал идею о строительстве. В Челябинской области есть федерация городошного спорта. Мы их приглашали к нам посмотреть площадку. Они ее посмотрели, им все понравилось», — рассказал директор МАУ «Парки Магнитки» Александр Иванов.

Он отметил, что в ближайшее время на новой площадке планируется проведение первых спортивных соревнований по городошному спорту.

«Я очень рад, что получилась такая шикарная площадка. Городки — это довольно старая игра. В детстве мы все любили играть в нее, да и в целом в стране она популярна. Площадка универсальная, на ней можно проводить занятия по другим видам спорта. Но самое главное — она соответствует всем современным критериям. Хочу отметить, что данная площадка появилась благодаря личному решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. И я уверен, что этот объект тоже будет востребован. Люди, которые здесь занимаются, по достоинству оценивают все это, много положительных отзывов. Люди очень довольны», — резюмировал глава города Сергей Бердников.

Он отметил, что экологический парк стал местом притяжения, где можно отдохнуть всей семьей, заняться спортом, интересно провести время.