24 июня в Магнитогорске памятник «Тыл — фронту» подсветят прожекторами. Акция пройдет в память о героях, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Ежегодно в день первого Парада Победы, прошедшего на Красной площади в 1945 году, в рамках всероссийской акции «Лучи Победы» в городах, оказавших значительное влияние на исход Великой Отечественной войны, зажигают прожекторы. Яркий свет освещает значимые памятники и объекты культуры.
В 2020 году Магнитогорск удостоили звания «Город трудовой доблести», ранее «Лучи Победы» уже дважды освещали монумент «Тыл — фронту».Напомним, 24 июня с 23:00 до 01:00 Челябинская телебашня также присоединится к акции.