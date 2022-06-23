В Магнитогорске пройдет всероссийская акция «Лучи Победы»

Памятник «Тыл — фронту» подсветят прожекторами

24 июня в Магнитогорске памятник «Тыл — фронту» подсветят прожекторами. Акция пройдет в память о героях, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ежегодно в день первого Парада Победы, прошедшего на Красной площади в 1945 году, в рамках всероссийской акции «Лучи Победы» в городах, оказавших значительное влияние на исход Великой Отечественной войны, зажигают прожекторы. Яркий свет освещает значимые памятники и объекты культуры.

В 2020 году Магнитогорск удостоили звания «Город трудовой доблести», ранее «Лучи Победы» уже дважды освещали монумент «Тыл — фронту».