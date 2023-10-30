В Магнитогорске пройдет общегородской крестный ход в поддержку СВО

В день празднования Казанской иконы Божией Матери прихожане совершат молебен о русском воинстве

В Магнитогорске состоится общегородской крестный ход в поддержку русских воинов — шествие состоится 4 ноября, в День народного единства и день празднования Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба местной епархии.

По благословению епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосимы в Кафедральном соборе Вознесения Господня состоится Божественная литургия. После нее верующие, а также ветераны боевых действий, представители общественных, спортивных и военно-патриотических организаций пройдут 8 километров по улицам города — до храма святителя Спиридона Тримифунтского на площади Горького, где будет совершен молебен о русском воинстве.

«4 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского с иконой Казанской Божией Матери вступило в Китай-город и изгнало из Москвы польско-литовских захватчиков. Сегодня, когда Россия вновь борется за свой суверенитет и свои тысячелетние ценности, мы приглашаем жителей города зримо явить друг другу и миру нашу единство», — говорят в Магнитогорской епархии.

После крестного хода все желающие смогут принять участие в сборе пожертвований для военнослужащих, которые находятся на передовой.

Автор: Ольга Бороденок