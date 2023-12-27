В Магнитогорске пройдет молебен по жертвам взрыва в жилом доме

Горожан приглашают на богослужение 31 декабря

Магнитогорская епархия приглашает горожан на литию по жертвам трагедии в доме 164 на проспекте Карла Маркса. 31 декабря 2018 года в результате обрушения жилого подъезда дома погибли 39 горожан. Спустя пять лет заупокойная лития в память о них пройдет в кафедральном соборе Вознесения Христова.

Заупокойная лития состоится 31 декабря 2023 года в 11:00 в кафедральном соборе Вознесения Христова города Магнитогорска. В память о жертвах трагедии на торжественный молебен приглашают всех желающих.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа рухнул подъезд жилого дома. Под обломками погибли 39 человек. К годовщине трагедии информагентство «Первое областное» подготовило специальный репортаж, прочитать его можно на сайте завтра, 28 декабря.