В Магнитогорске пройдет флешмоб «Путь домой» ко Дню пропавших детей

Принять участие приглашают всех желающих автомобилистов

25 мая, в Международный день пропавших детей, в Магнитогорске пройдет флешмоб «Путь домой». Организаторы приглашают присоединиться к флешмобу всех желающих автомобилистов, сообщили 22 мая координаторы поисково-спасательного отряда «Легион Спас».

«Традиционно в России 25 мая проводится флешмоб „Освети дорогу домой“. Люди в 22 часа зажигают свечи в окнах домов или автомобилей. Пламя напомнит о том, что каждый пропавший должен быть найден. Просим участников убедиться в светопропускаемости передних стекол»,— сообщили в поисково-спасательном отряде.

Выстраивать надпись «Путь домой» из автомобилей будут 25 мая в 20:00 на большой парковке за Ареной «Металлург». Съемка начнется в 22:00. Организаторов просят быть на месте в 19:00.

Среди требований к автомобилям — исправные световые приборы и отсутствие тонировки на передних стеклах.

Мероприятие согласовано с администрацией Магнитогорска и руководством Арены. На площадке для обеспечения правопорядка будут присутствовать сотрудники Госавтоинспекции.