В Магнитогорске пройдет благотворительный забег Дедов Морозов и Снегурочек

Вырученные средства направят на лечение четырехлетнего мальчика

В субботу, 14 декабря, в Магнитогорске проведут благотворительный забег. В нем примут участие горожане в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. К участию также приглашают всех желающих. Вырученные деньги направят на лечение четырехлетнего мальчика, которому необходима реабилитация, сообщается на сайте организаторов мероприятий Myrace.info.

«Это не конкурентный забег! Это забег, наполненный новогодним настроением, весельем и незабываемыми эмоциями, которые вы можете испытать вместе с друзьями и семьей», — говорится на сайте.

Во время регистрации каждый участник получит новогодний колпак Деда Мороза и памятную медаль.

Мероприятие пройдет в парке «Притяжение» у фонтана «Стальное сердце Родины». Забег детей от трех до 12 лет (дистанция 150 метров) стартует в 11:45, взрослые (дистанция 2025 метров) побегут в 12:00.

Стартовые пакеты можно получить заранее в центре «Мозаика» или в день забега с 10:30 до 11:00 на нижней площадке у фонтана «Стальное сердце Родины».