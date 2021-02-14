В Магнитогорске пройдет акция «Валентинка любимым»

Мероприятие приурочено ко Дню всех влюбленных

В Магнитогорске Челябинской области сегодня, в День всех влюбленных, пройдет акция «Валентинка любимым». Жители города смогут получить валентинки и подарить их своим половинкам или просто любимым и дорогим людям.

«Акция „Валентинка любимым“ пройдет сегодня около ТРК „Гостиный двор“ и ТРК „Континент“ в 14:00. Счастливчиков ждут подарки»,— сообщили в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Напомним, в Челябинске также пройдет подобная акция, только часом раньше: валентинки всем желающим будут раздавать на площадке «Альтер-спорт» в Чурилово и на Кировке. Подробнее обо всех акциях, которые пройдут в Челябинске сегодня, 14 февраля, можно узнать здесь.