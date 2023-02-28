В Магнитогорске против матери, потерявшей ребенка в подъезде, возбудили уголовное дело

Женщину собираются наказать за то, что оставила четырехлетнего сына в опасности

В минувшие выходные житель Магнитогорска нашел в подъезде четырехлетнего мальчика, который потерял маму. После проверки всех обстоятельств этой истории против матери ребенка возбудили уголовное дело, сообщили ИА «Первое областное» в СУ СК России по Челябинской области.

«Уголовное дело возбуждено по статье 152 УК РФ. Речь идет об оставлении ребенка в опасности»,

— пояснил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

Известно, что мать ребенка в тот день пришла в гости к подруге. В какой-то момент оставленный без внимания четырехлетний мальчик вышел в подъезд. Там его и заметил жилец этого дома. Так как ребенок не смог объяснить, что случилось, малыша отправили в социальный центр.

По некоторой информации, женщины распивали в квартире спиртные напитки. Однако этот момент в Следственном комитете не комментируют.