«Уголовное дело возбуждено по статье 152 УК РФ. Речь идет об оставлении ребенка в опасности», — пояснил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.
Известно, что мать ребенка в тот день пришла в гости к подруге. В какой-то момент оставленный без внимания четырехлетний мальчик вышел в подъезд. Там его и заметил жилец этого дома. Так как ребенок не смог объяснить, что случилось, малыша отправили в социальный центр.
По некоторой информации, женщины распивали в квартире спиртные напитки. Однако этот момент в Следственном комитете не комментируют.