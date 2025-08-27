В Магнитогорске прошло торжественное гашение марки, посвященное трудовому подвигу города

На карточке изображен монумент «Тыл — фронту»

В Магнитогорске прошла торжественная церемония гашения марки, посвященной трудовой доблести города, сообщает пресс-служба мэрии.

На карточке изображен всемирно известный монумент «Тыл — фронту». Во время церемонии гашения почетные гости поставили на своем конверте оттиск специального штемпеля на почтовую марку и подпись.





Участниками церемонии стали глава Магнитогорска Сергей Бердников, заместитель губернатора Александр Козлов, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и директор УФПС Челябинской области «Почты России» Константин Болдырев.

Перед гашением Магнитогорск связался по видеосвязи с другими городами страны, где сегодня также провели гашение марок с изображением их символа трудового подвига. Это Казань, Тюмень, Пермь, Пенза и Томск.





«Это событие — дань уважения и благодарности людям, которые в годы Великой Отечественной войны ковали Победу в тылу. Выпуск марок — важная часть большой патриотической работы. Ученые, инженеры, рабочие совершали настоящие подвиги. В сложнейших условиях решались задачи, которые ставили перед ними в военное время. Сегодня мы вновь убеждаемся в том, как важна работа в тылу для достижения Победы», — заявил первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев.

К городам-труженикам обратился и глава Магнитогорска Сергей Бердников.





«Нам очень приятно стать частью этого важного мероприятия. Пять лет назад Магнитогорску было присвоено почетное звание „Город трудовой доблести“. Наши земляки в годы войны совершили трудовой подвиг. Мы и сегодня говорим о том, что весь город участвовал в боях, только у нас был свой фронт — трудовой. Многие мужчины ушли на фронт, на Магнитогорском металлургическом комбинате их заменили женщины и дети. Все знают, что каждый второй танк и каждый третий снаряд были произведены из магнитогорской стали. Это событие — еще один шаг к приумножению этой славы», — отметил Бердников.

Всего выпущено 16 тысяч экземпляров марок, посвященных Магнитогорску. Номинал каждой — 60 рублей. Филателистическую ценность можно приобрести в Магнитогорске в главном отделении «Почты России».

В Челябинской области еще три города имеют высокое звание «Город трудовой доблести» — это Челябинск, Миасс и Златоуст.