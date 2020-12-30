В Магнитогорске прошла елка для талантливых школьников

По многолетней традиции ребят поздравил мэр города Сергей Бердников

Накануне в Магнитогорске Челябинской области для талантливых школьников прошла традиционная елка главы города. Мэр Магнитогорска Сергей Бердников поздравил ребят с наступающим Новым годом и пожелал им покорять новые высоты. Подробнее о том, как прошло мероприятие, рассказали в пресс-службе мэрии.

В этом году традиционную елку, прошедшую во Дворце творчества детей и молодежи, посетили порядка 450 юных талантов, отличившихся в учебе, науке, творчестве и спорте. Но для того чтобы соблюсти все санитарно-эпидемиологические нормы и социальную дистанцию, мероприятие разделили по времени: первая часть прошла в 10 часов утра, вторая — в час дня и третья — в 15:30. Таким образом на каждой елке присутствовало всего 150 человек.

«В этом году отсутствовала интермедия, поэтому ребят сразу приглашали на спектакль „Люди в черном“, подготовленный Дворцом творчества детей и молодежи»,— сообщили в ведомстве.

Перед началом спектакля к школьникам обратился с поздравлениями глава Магнитогорска Сергей Бердников и отметил, что титул одаренных детей выделяет их среди других ребят.

«Впереди вас ожидает еще много высот, которые необходимо покорить. Друзья мои, надо и дальше усердно учиться! Работайте над собой не только в школах и секциях, но и дома, узнавайте каждый день что-то новое. Пусть ваша жизнь будет интересной, а процесс обучения дарит большое удовольствие. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким. Пусть сбудутся светлые и добрые мечты! С наступающим Новым годом!»— поздравил мэр.

После спектакля школьникам вручили сладкие подарки и медали за особенные успехи.