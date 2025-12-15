В Магнитогорске прошел зимний этап Всероссийского марафона «Земля спорта»

В город металлургов съехались жители сельских территорий из 30 регионов

В минувшие выходные, 13 и 14 декабря, в Магнитогорске на территории курорта «Притяжение» прошел зимний этап Всероссийского марафона «Земля спорта». Мероприятие объединило несколько тысяч спортсменов и любителей из сельских территорий со всех уголков страны, сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

Программа марафона была насыщенной: участники играли в хоккей в формате 3×3, преодолевали беговые дистанции разной протяженности, приняли участие в благотворительном забеге и других спортивных состязаниях. Главным событием марафона стал товарищеский матч между сборной «Земля спорта» и легендами местного хоккейного клуба «Металлург».

Гости праздника смогли не только насладиться зрелищными спортивными состязаниями, но и принять участие в конкурсах и мастер-классах. Завершился праздник выступлением групп VA.NО и «Винтаж».

«Марафон „Земля спорта“ наглядно показывает растущий интерес к здоровому образу жизни в малых населенных пунктах. Зимний этап собрал участников из разных уголков страны, для которых занятия физической культурой стали неотъемлемой частью жизни. У нас нет возрастных или профессиональных ограничений: каждый желающий может выйти на старт», — рассказала замминистра сельского хозяйства России Ксения Шевелкина.

Она отметила, что с каждым годом участников становится все больше.